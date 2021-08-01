Артист обурений тим, що національний канал України не поважає закони.

Український артист Павло Зібров натрапив на рекламу концерту Олега Винника на телеканалі "Інтер". У артиста викликало обурення те, що слова Винника перекладали на російську мову, хоча сам він говорив українською.

"Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі Інтер, який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але... Повернемося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рядок, що біжить, і його пряма мова теж українською, і раптом... за кадром голос диктора все це перекладає на російську мову. Здалося, що по мені вдарив струм обурення, і це перед 30-річчям Незалежності України", - написав Зібров у Facebook.

Також він додав, що генеральний продюсер телеканалу "Інтер" Ганна Безлюдна не поважає закони України, оскільки з 16 липня 2021 року реклама повинна звучати виключно українською мовою.

"І мені цікаво запитати у генерального продюсера телеканалу Інтер пані Безлюдної, яка мені здається просто не поважає закони України. Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, або цей концерт транслюватиметься у Воронежі чи Ростові?"- додав артист.

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Крім того, Зібров звернувся до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням перевірити рекламні ролики.

"І звертаюся до Нацради з телебачення і радіомовлення України! Подивіться сьогоднішні ранкові реклами цього концерту. Ще раз хочу вам дати пораду, пані Безлюдна, - полюбіть нарешті Україну і нашу мову так, як люблю її я", - підсумував Зібров.

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Автор: Діана Могилєвич