Джим Керрі публічно зізнався в коханні зі сцени César - зал аплодував стоячи (відео)

Глядачів вразила його щира і дуже особиста промова.

Голлівудський актор Джим Керрі ("Маска", "Ейс Вентура") став одним із головних героїв 51-ї церемонії César Awards у Парижі, де отримав почесну нагороду за внесок у кінематограф.

Як пише Variety, Керрі вийшов на сцену та несподівано звернувся до публіки французькою мовою. Актор подякував родині та згадав про своє коріння, однак найемоційнішим моментом стало його звернення до коханої:

"Дякую моїй чудовій родині, моїй дочці Джейн і моєму онукові Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найвеселішому чоловікові, якого я коли-небудь знав: моєму батькові. Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість і сміх".

Керрі не приховував, що французька дається йому непросто. Завершуючи промову, він пожартував: "Ну як моя французька? Майже посередня, так? Вибачте, я тільки вчуся. Мій язик втомився".

Камери зафіксували, як глядачі аплодували актору стоячи, а сам Керрі виглядав зворушеним і трохи схвильованим. Цікаво, що його представив на сцені французький кінорежисер і сценарист Мішель Гондрі, який 22 роки тому зняв Керрі у фільмі "Вічне сяйво чистого розуму".

