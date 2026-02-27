Надивившись 'Буремного перевалу', туристи масово кинулися в рідні місця сестер Бронте

Будинок-музей сестер-письменниць у Ховорті переживає справжній туристичний бум.

Хоча недавня екранізація Буремного перевалу" (Wuthering Heights) від Еміральд Фіннелл має мало спільного з оригінальним романом, фільм все одно істотно пожвавив інтерес до рідних місць сестер Бронте.

Як пише The Independent, історичний будинок сестер-письменниць у Ховорті (Західний Йоркшир, Велика Британія) зараз охопила нова хвиля "Бронтеманії".

Хто такі сестри Бронте

Нагадаємо, троє сестер Бронте займалися письменництвом у ті часи, коли жінок не особливо визнавали в цій професії (спочатку вони навіть публікувалися під чоловічими іменами). Проте, вони залишили помітний слід у світовій готичній літературі: Емілі найбільш відома завдяки "Буремному перевалу", Шарлотта – за "Джейн Ейр", а Енн – за "Незнайомкою з Уайлдфелл-Холла".

При цьому фахівець з цифрової взаємодії в будинку-музеї сестер Бронте Міа Ферулло заявила, що нинішній сплеск інтересу – черговий у довгій низці відновленого захоплення життям і творчістю письменниць.

А з огляду на те, що наразі ведуться дискусії про міжнародну телевізійну адаптацію "Джейн Ейр" з Еймі Лу Вуд (серіали "Статеве виховання", "Білий лотос") у головній ролі, вона не бачить ознак ослаблення літературного ажіотажу.

"Я ніколи не бачила, щоб стільки людей говорили про Емілі Бронте і "Буремний перевал". Це просто вражає – дійсно, дуже сюрреалістично. Так багато людей вперше беруть до рук книгу і вперше відкривають для себе Бронте. Це дійсно дуже важливий, особливий момент", – заявила Ферулло.

За її словами, протягом останніх двох тижнів вона читала в музеї лекції про "Бронтеманію" – літературні паломництва до будинку сестер у Ховорті, які почалися наприкінці XIX століття, ще коли батько сестер, преподобний Патрік Бронте, який пережив їх, все ще жив у цій будівлі.

"Люди навіть з Америки приїжджали в Ховорт, щоб побачити місце, де Шарлотта Бронте написала "Джейн Ейр". Так що це почалося дуже рано, ще до того, як в будинку священика розмістився музей. Навіть коли Патрік ще жив там, люди приходили, і він виривав автографи Шарлотти з листів, щоб дарувати їх на згадку. Люди заходили до церкви, щоб подивитися книгу реєстрації шлюбів, де Шарлотта залишила свої записи. І я думаю, частково тому церква вирішила продати будинок священика, тому що людей занадто сильно турбували туристи", – розповіла представниця музею сестер Бронте.

У 1904 році будинок відвідала видатна письменниця Вірджинія Вулф, яка зазначила, що розуміння місця написання книг сприяє більш глибокому розумінню читачами їхніх творів.

Ферулло пояснила, що приплив нових відвідувачів частково пояснюється давнім явищем, коли люди хочуть побачити місця, де створювалися літературні та кінематографічні твори. Але небагато письменників так прив'язані до певного місця, як сестри Бронте до Хоуорту і навколишніх його вересових пусток.

"Люди приїжджають до будинку, бо хочуть дізнатися про життя сестер Бронте, але насправді саме навколишні вересові пустки створюють у людей відчуття, ніби вони самі опинилися в цих романах. Я думаю, вони б не написали такі твори, як "Буремний перевал", якби не жили в цьому районі", – сказала вона.

Як кіно впливає на туризм

Як раніше писав УНІАН.Туризм, туристи все активніше подорожують місцями, пов'язаними з популярними фільмами та серіалами, будь то місце зйомок або зв'язок з історичними особистостями.

Тільки цього року сплеск туризму був зафіксований після виходу двох свіжих кінохітів. Так, фанати "Марті Суприм" стали частіше шукати місця, пов'язані з настільним тенісом, а "Гамнет" привернув більше мандрівників до рідного міста Вільяма Шекспіра.

