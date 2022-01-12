Американська модель заявила, що отримала інтимний опік після сексу з канадським репером Дрейком. Дівчина вирішила звернутися до суду.
Про це пише AllHipHop.
Дрейк та потерпіла модель, імені якої не називають, познайомилися у соцмережах. Виконавець та його партнерка зустрілися у ресторані та провели ніч у готельному номері.
Після сексу репер залишив у ванній використаний презерватив, а дівчина вирішила скористатися цим і спробувала влити сперму в себе, щоб завагітніти від Дрейка.
Читайте такожКаньє Вест хоче приїхати в Росію і зустрітися з ПутінимСхоже, репер передбачив подібну ситуацію, тому влив до презерватива гострий соус.
Коли Дрейк почув крики дівчини, він повернувся і зізнався, що у презервативі гострий соус. Тепер модель збирається подати до суду на Дрейка за опік в інтимному місці.
Подейкують, що таким небезпечним методом контрацепції Дрейк користується завжди, щоб уникнути небажаних вагітностей.
Репер прямо не прокоментував цю ситуацію, але залишив неоднозначний допис в Instagram.
"Можеш залишити собі свої 15 хвилин слави, я ж візьму ті, що залишилися 23 години і 45 хвилин", - написав репер.
Як повідомляв УНІАН, раніше треки відомого репера Дрейка набрали 50 мільярдів прослуховувань на сервісі Spotify.