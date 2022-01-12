Спроба завагітніти від репера закінчилася для дівчини трагічно.

Американська модель заявила, що отримала інтимний опік після сексу з канадським репером Дрейком. Дівчина вирішила звернутися до суду.

Про це пише AllHipHop.

Дрейк та потерпіла модель, імені якої не називають, познайомилися у соцмережах. Виконавець та його партнерка зустрілися у ресторані та провели ніч у готельному номері.

Після сексу репер залишив у ванній використаний презерватив, а дівчина вирішила скористатися цим і спробувала влити сперму в себе, щоб завагітніти від Дрейка.

Читайте такожКаньє Вест хоче приїхати в Росію і зустрітися з ПутінимСхоже, репер передбачив подібну ситуацію, тому влив до презерватива гострий соус.

Коли Дрейк почув крики дівчини, він повернувся і зізнався, що у презервативі гострий соус. Тепер модель збирається подати до суду на Дрейка за опік в інтимному місці.

Подейкують, що таким небезпечним методом контрацепції Дрейк користується завжди, щоб уникнути небажаних вагітностей.

Репер прямо не прокоментував цю ситуацію, але залишив неоднозначний допис в Instagram.

"Можеш залишити собі свої 15 хвилин слави, я ж візьму ті, що залишилися 23 години і 45 хвилин", - написав репер.

Як повідомляв УНІАН, раніше треки відомого репера Дрейка набрали 50 мільярдів прослуховувань на сервісі Spotify.

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