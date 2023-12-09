За словами скандальної співачки, заробітків не вистачає на нерухомість.

Зрадниця Таїсія Повалій раптово пожалілася на бідність. У Росії в скандальної співачки нема власного житла, а зароблених рублів не вистачає на купівлю нерухомості та меблів.

"У нас немає рієлторів: ми самі їздимо, дивимось. Фактично, весь рік цими справами займалися. Все, що ми бачили, коштує дуже дорого. Деколи навіть не відповідає ціні. Іноді за дуже великі гроші пропонують незручні, вбиті будинки. Мені ж хочеться, щоб у нас була велика кухня та просторий хол, де ми б проводили час із мамою. Ще обов'язково – гарні меблі, тому що у мене немає можливості купувати нові шафи, столи та серванти", - пожалілася Повалій російським пропагандистам.

Сім'я Повалій нібито живе в орендованій квартирі. Зрадниця бідкається, що на купівлю особняка в РФ їй потрібно 35-45 млн рублів. Вона змушена взяти кредит.

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"В середньому на будинок мені потрібно від 35 до 45 мільйонів рублів. У мене зараз таких грошей немає. Тому я звернулася до банкірів, щоб вони мені дали кредит. Ми вирішили, що краще взяти своє житло і виплачувати гроші банку, ніж платити за оренду", - заявила вона.

Позиція Таїсії Повалій по війні в Україні

Кілька місяців тому Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство Росії. Ця подія трапилася в День незалежності України.

Також артистка продовжує виступати на концертах в РФ, де виконує українські пісні. Нещодавно вона і зовсім заявила, що виступила в країні-агресора з дітьми з Донбасу, чим дуже розгнівала українців.

Артист Павло Зібров запропонував позбавити співачку-зрадницю Таїсію Повалій українського громадянства.

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