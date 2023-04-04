Дівчина не стримала емоцій, згадуючи свого загиблого коханого.

Український парамедик Аліна Михайлова згадала, як її загиблий на війні коханий "Да Вінчі" вчив її говорити слово "кохаю".

В інтерв'ю Front 18 вона зізналася, що перший час говорила йому: "Я люблю тебе". Але одного разу військовий Дмитро Коцюбайло сказав їй, що любити можна батьків, друзів, тварин, а чоловікові потрібно говорити "кохаю".

"У нас не було слова "люблю". Ми не використовували його по відношенню одне до одного. Він мені сказав: ""Кохаю" - це те слово, яке я відчуваю до тебе. І хочу, щоб ти це слово відчувала по відношенню до мене так само, як і я до тебе"", - зі сльозами на очах сказала дівчина.

Відео дня

Вона додала, що саме військовий-герой "Да Вінчі" навчив її говорити це слово і відчувати його так, як і він.

"Він мені каже: "Я тебе не люблю, я тебе кохаю". А я кажу, що у нас вже рік стосунки, а я досі в нього закохана", - додала Аліна.

За її словами, "Да Вінчі" закоханість назвав поганим словом, бо якщо ти закоханий, то ти ще не кохаєш. Під час цієї розмови з коханим вона зізналася йому у своїх почуттях і сказала, що досі в нього закохана і дійсно "кохає" його.

"Да Вінчі" загинув на війні

7 березня українська військовий загинув у боях під Бахмутом. Через три дні Дмитра Коцюбайла поховали в Києві на Аскольдовій могилі.

З 18 років він воював за Україну, захищав Покровськ, Піски, Савур-Могилу. "Да Вінчі" був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Вас також можуть зацікавити новини: