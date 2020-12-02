Померла зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці" Ніна Іванова

Точна причина смерті не розкривається.

Померла радянська кіноактриса, зірка фільму «Весна на Зарічній вулиці» Ніна Іванова. Читайте такожПомер зірка "Собачого серця" Борис ПлотніковПро це повідомив Союз кінематографістів Росії на своєму сайті. «1 грудня на 87-му році після тривалої хвороби пішла з життя чудова актриса кіно, режисер Ніна Георгіївна Іванова», - йдеться в повідомленні. Точна причина смерті Іванової не розкривається. Зазначається, що прощання з артисткою відбудеться 4 грудня. Актриса Ніна Іванова: що про неї відомо Ніна Іванова народилася 6 січня 1934 року в Москві. Перша її поява в кіно відбулася ще в десятирічному віці в картині Віктора Ейсимонта «Жила-була дівчинка».

Найбільшу популярність їй принесла роль Тетяни Сергіївни в картині Марлена Хуцієва «Весна на Зарічній вулиці».

Крім того, актриса з'являлася в таких стрічках, як «Легке життя», «Живе такий хлопець», «Киянка», «Спадкоємці» і «Любов'ю треба дорожити». Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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