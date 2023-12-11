Про його смерть стало відомо сьогодні.

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо про загибель Руслана Володіна - одного з творців фільму "Захар Беркут", який взяв до рук зброю і пішов захищати Україну на фронті.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Як саме він загинув і на якому напрямку це сталося - невідомо. Також поки не повідомляється дата і місце похорону.

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Відомо, що Руслан Володін був творцем таких фільмів і серіалів як "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інших.

Нагадаємо, вчора стало відомо про загибель відомого українського актора Андрія Павленка, який здобув популярність після зйомок у таких серіалах як "Підкидьки", "Ментовські війни", "Поганий хороший коп", "Нитки долі", "Жіночий лікар", "Дорога додому" та інших.

Відомо, що у Андрія Павленка залишилися дружина і двоє дітей.

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