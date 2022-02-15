Сину співака виповнилося 15 років.

Український співак Олександр Пономарьов привітав свого сина Сашка з днем народження. 15 лютого хлопцю виповнилося 15 років.

На своїй сторінці в Instagram співак показав фото з сином та розчулив мережу.

Пономарьов вирішив публічно привітати сина з днем народження. Він побажав, аби хлопець виріс справжнім воїном.

"Мій Сашко народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15 ! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим ! Многая і Благая Літа", - написав Пономарьов.

Фанати прийшли у захват від фото співака з його сином. Вони зазначили, що хлопчик дуже швидко росте та стає дуже схожим на свого батька.

"Вітання Олександру Олександровичу з Днем народження. Гарного здоров'я, любові , здійснення найзаповітніших мрій", "Вітаю, як скоро час летить", "Щирі вітання!!! Божоі ласки вам обом", - написали коментатори під фото Пономарьова з його сином.

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