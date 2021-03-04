Жінка кілька разів незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

В аеропорту "Бориспіль" зупинили та не пустили до України росіянку.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

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За даними прикордонників, жінка 1971 року народження прилетіла рейсом з Мінська. З її слів в Україну вона їхала з приватною метою.

Проте у ході оформлення прикордонники встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже не дотримувалась порядку в’їзду-виїзду у Крим.

Як повідомляється, кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та актрисою, незаконно потрапляла на український півострів на відпочинок. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала й автівкою через Керченський міст, й авіарейсом.

"Через порушення законодавства громадянка Російської Федерації не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки. Її повернуто зворотним рейсом в Мінськ", - йдеться у повідомленні.

За даними УП, мова йде про Олену Галіцину.

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Автор: Катерина Лиманська