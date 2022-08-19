Після повномасштабного вторгнення вони зі своєю мамою поїхали до Франції, де перебували до недавнього часу.

Ольга Полякова, яка влітку повернулася до Києва, дозволила своїм дочкам приїхати на Батьківщину. У своєму Instagram-блозі вона показала Машу і Алісу, які йдуть з сумками по аеропорту. За кадром зірка сказала, що вони їдуть в Україну.

Сама ж Полякова вже більше місяця перебуває вдома. У Києві виконавиця хітів "Шлепки" і "Королева ночи" неодноразово давала благодійні концерти. Зараз, за словами знаменитості, вона працює над новим україномовним альбомом.

Дочок Оля побоялася відразу везти додому, тому вони якийсь час залишалися у подруги Полякової - Ники Білоцерковської. Зараз артистка все ж зважилася і дозволила спадкоємицям повернутися додому. Як довго дівчатка пробудуть тут - невідомо.

"Ось такі дівчатка з гітарами, музиканти, їдуть додому, в Україну!",- сказала Полякова на відео, опублікованому в Instagram-stories.

Нагадаємо, Полякова в інтерв'ю Собчак розповіла, чи співатиме російською мовою після війни.

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