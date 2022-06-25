Сьогодні, 25 червня, подруга Полякової - російська блогерка Ніка Білоцерківська, відома у соцмережах, як Belonika - святкує своє 52-річчя.

Співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова, яка зараз разом з дітьми після повномасштабного вторгнення РФ в Україну знаходиться у Франції, звернулася до президента Володимира Зеленського з незвичним проханням.

Як відомо, у Франції Полякову разом з двома її доньками прихистила Ніка Білоцерківська - подруга артистки, відома російська блогерка, відому у соцмережах як Belonika. Вона народилася в Одесі, виросла у Санкт-Петербурзі, а останні роки живе у Франції.

Білоцерківська стала однією з тих росіян, хто відкрито засудив Путіна за напад на Україну. Як наслідок - на блогерку почали "полювання" у РФ: арештували майно, порушили кримінальні справи тощо.

Сьогодні, 25 червня, Білоцерківська святкує своє 52-річчя. Тож Оля Полякова привітала свою подружку, опублікувавши пост в Instagram.

"Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, тому що з першого дня війни за нас, не зважаючи на перше кримінальне провадження у Росії за правду про Україну і російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого др, у Росії заарештували все її майно! А вона все одно говорить і пише правду, а ще допомагає Одесі, шпиталям та пораненим, тому що поклик крові, тому що одеситка", – зазначила Полякова.

Крім того, з нагоди дня народження Білоцерківської Полякова вирішила звернутися до президента Зеленського і попросила його зробити подарунок її подрузі – надати українське громадянство.

"У день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого Президента Володимира Зеленського i попросити найкращий подарунок у світі — українське громадянство для Білоцерківської Вероніки, як для вірної дочки свого народу!" – зазначила артистка.

Не всі фловери підтримали Полякову за таке прохання. Проте зірка не розгубилася і відповіла критикам, що цікаво, як деякі наші співвітчизники спочатку просять росіян підтримати Україну, а потім, коли такі росіяни, навіть, коли їх замало, жертвують всім, що в них є, заради такої підтримки і просять притулку в Україні, ці співвітчизники волають, що немає "хароших рускіх".

"Ок, немає. Немає добрих росіян. Але є добрі та сміливі люди. Люди! І вони виявилися здатними на вчинок! Тому тепер питання, наскільки добрі люди ми і чи вміємо ми бути вдячними?" - поцікавилася Полякова.

Сама Білоцерківська у коментарях під постом Полякової наголосила, що цілком законно може отримати громадянство України та навіть у спрощеному порядку.

"Любі, хто переживає за моє громадянство, коментатори. Не нервуйте – його я можу отримати на абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку – за правом народження в Одесі і, тому що в мене там же мешкає частина моєї родини. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу", – написала подруга Полякової.

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