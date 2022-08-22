Артистка назвала кокошник символом "русского мира" й демонстративно спалила його.

Українську сцену неможливо уявити без яскравої та епатажної співачки Олі Полякової. Її концерти - це завжди незабутні шоу та хвилини свята для шанувальників. Таким було життя зірки до 24 лютого, а протягом останніх 6 місяців вона регулярно виступає на благодійних концертах і веде інформвійну з ворогом.

Проте ЗМІ країни-агресора досі нагадують Поляковій про те, що свою кар'єру вона розпочала з російським кокошником. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Артистка вже давно просить не називати кокошниками її головні убори. "Я давно не ношу кокошників! Це - певні головні убори, які виділяють мене з натовпу", - наголошує вона й додає, що на голові у неї - корона, адже вона - королева українського шоу-бізнесу.

Тож Полякова прийшла на "містичну" Лису гору в Києві й розповіла, що вона не носить кокошники з початку вторгнення РФ до України, тобто з 2014 року.

"Я хочу взяти цей російський головний убір. Сьогодні - це символ тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні та в моїй костюмерній. Я хочу, щоб ми попрощалися з минулим", - сказала Оля й кинула до багаття кокошник.

Раніше Полякова зізналася, чому раніше її образ був інший - з кокошником і російськими піснями. Зірка стверджує, що саме в такому вигляді вона полюбилася своїм шанувальникам, отримала перший успіх і популярність.

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