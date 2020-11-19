Причиною сварки став концерт Олі в Харкові.

Українська співачка Оля Полякова і головний санітарний лікар Віктор Ляшко поскандалили в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

Причиною сварки став карантин в Україні. Нагадаємо, що нещодавно в Харкові відгримів концерт Полякової, незважаючи на введення в країні карантину. Після концерту поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил карантину.

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У прямому ефірі Оля сказала, що питання введення локдауна вимагає серйозного діалогу, бо різним сферам потрібно якось виживати.

"Те, як ви там кулуарно приймаєте рішення, і вважаєте це досягненнями - це смішно... що ви можете запропонувати нам – артистам, музикантам, авторам – щоб ми знову запаслися терпінням і закрили очі на бездумну політику по відношенню до себе? Скажіть: давайте зустрінемося, обговоримо все ініціативною групою. Ми вже зустрічалися ще у вересні - і нічого. Тільки хейт, звинувачення, скандали і так далі. Якщо локдаун - то давайте компенсації, або хоча б розуміння, як ми вийдемо з кризи і компенсуємо втрати", - заявила Полякова.

У відповідь на це Ляшко сказав, що перед концертом у Харкові зустрічався з Поляковою. Вони домовилися про те, що заповненість залу буде 50%, і всі глядачі будуть дотримуватися масочного режиму і дистанції. Але так не сталося.

"Ми пішли назустріч вам... ми прийняли рішення про 50% заповненість залу, про те, що Ви особисто, виступаючи на сцені, будете просити всіх глядачів одягати маску, дотримуватися дистанції... після цього через два тижні з'явився Харків (концерт у Харкові – УНІАН), де почалася ця ситуація..." - сказав головний санлікар.

За словами Олі, вона не контролювала ситуацію з концертом. Таку поведінку Ляшка вона назвала "висмикуванням і маніпуляцією". Більш того, вона сказала, що концерт був і зовсім не її.

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Автор: Діана Могилєвич