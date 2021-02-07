У третьому випуску шоу "Маска" Оля Полякова образила Тіну Кароль.

Українська співачка Оля Полякова в третьому випуску шоу "Маска" назвала іншу артистку Тіну Кароль "плакальницею на похоронах".

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У мережі вибухнув скандал у зв'язку з таким висловлюванням Полякової. Тепер їй доводиться виправдовуватися за свої слова.

"Це відноситься виключно до творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю. Тому ніколи не стала б жартувати на тему її особистої трагедії, її особистої історії", - сказала Полякова.

При цьому не всі шанувальники оцінили те, що Оля вирішила вибачитися за свій вчинок. Багато хто продовжував її хейтити далі.

"А пізно вже, треба було раніше", "У хорошого артиста творчість близько зав'язана з його життям. І якщо ви говорите про творчість Тіни, то ви зачіпаєте і її життя, адже її творчість автобіографічна. Не всім під шльопанці танцювати, вибачте. Мабуть, ви погано останнім часом слухаєте її пісні, якщо бачите в них смуток", "Вибачення не прийняті", "Подобаєтеся ви мені, Ольго. Але іноді ви поводитеся безпардонно, вибачте. Ви розумна доросла жінка, вже не дитина, треба якось розуміти, що можна когось образити", - написали фанати.

Крім того, ще один детектив шоу "Маска" Настя Каменських зрозуміла про кого говорила Полякова. Але вона вирішила не називати ім'я цієї людини (Тіни Кароль, - УНІАН) вголос.

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Автор: Діана Могилєвич