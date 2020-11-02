Співачка показала фото / instagram.com/onukaofficial
Українська співачка ONUKA опублікувала в Instagram фотографію, де вона позує зі своєю бабусею.
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У підписі до фото вона написала: "Я знаю, що ти вже зустріла дідуся". Стало зрозуміло, що сім'я співачки зараз переживає страшне горе - бабуся померла.
Відомо, що бабусю звали Валентина Шленчик. Вона була відомою бандуристкою, і саме вона привила любов до музики своїй внучці.
Шанувальники зірки в коментарях написали їй слова підтримки. За їхніми словами, бабуся була відомим музикантом і чудовою жінкою.
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