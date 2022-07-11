Так, українська телеведуча зробила репост допису, де Таїсія виступає на святі в одному з російських міст.

Українська телеведуча Катерина Осадча, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається пошуком зниклих людей в рамках проекту "Знайти своїх", опублікувала відеоролик, де путіністка Таїсія Повалій виступає на сцені в російському місті Муромі.

Повідомляється, що концерт організували на честь Дня сім'ї 8 липня. На ньому зірка, яка підтримує криваву політику Путіна, розважала глядачів і виконувала пісню "Мама-мамочка".

"Повалій продовжує співати в російських містах, як ні в чому не бувало. На відео Муром", - написала Катерина Осадча, зробивши репост відеозапису, опублікованому одним з глядачів концерту.

Нагадаємо, нещодавно Таїсія Повалій зробила у себе в Instagram пост з привітаннями на честь Дня сім'ї, любові і вірності. Під ним зібралося досить багато коментаторів, які висловилися про те, що Повалій явно не варто говорити про вірність, адже вона - зрадниця свого народу.

Також УНІАН писав, що Святослав Вакарчук дав імпровізований концерт для військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: