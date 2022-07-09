Артистка, яка мовчить про війну в Україні і цинічно продовжує виступати в Росії, отримала чергову порцію хейта від шанувальників.

Співачка Таїсія Повалій дала знати про себе у власному Instagram-блозі. Вона привітала своїх підписників з днем сім'ї.

"Сьогодні священний день, велике свято. Свято сім'ї, любові і вірності. Сім'я - найважливіша цінність на землі. Бережіть наші традиції, любов і повагу один до одного. Зі святом, мої улюблені підписники", - написала Повалій у своєму блозі.

Деякі підтримали її, а деяку частину аудиторії зачепила фраза Таїсії про вірність. Адже артистка сама нещодавно попалася на зраді - прийняла проросійську сторону. Коли окупанти бомбили мирні українські міста, вона мовчала і виступала на російських сценах. Зараз ситуація не змінилася.

"Цікаво, коли день зрадника? Привітаю вас обов'язково", " ви зрадили свою батьківщину! Ось і залишайтеся там!", "Народна х * істка"," продажна", " прокинулася? Сиділа б і далі в своїй Раші", - пишуть користувачі під постом Таїсії Повалій про сім'ю.

Нагадаємо, в бою з окупантами загинув учасник другого сезону шоу "Екси".

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