Телеведуча написала проникливий пост, присвячений початку навчального року.

Українська телеведуча Катерина Осадча до Дня знань зробила пост, в якому звернулася до батьків усього світу. Знаменитість спробувала пояснити, через що проходять українці, щоб їхні діти змогли піти в школу і здобути освіту.

"Ви просто уявіть на секунду, що ви збираєте свою дитину в школу і кладете не сендвіч на обід, а їжі на три дні, адже бомбосховище, де може привалити дітей, можуть розбирати саме стільки часу. А ще ліхтарик, ліки, змінний одяг, павербанк і всюди вкласти записки з контактами батьків. Ні, це не збір в табір на тиждень, це збір в звичайну українську школу у вересні 2022 року", - поділилася Осадча.

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Вона просить батьків усього світу хоча б спробувати уявити собі цю картину, і відчути емоції українських батьків, чиї діти, перебуваючи в школі, спускаються в бомбосховище, адже оголошено ризик прильоту.

"Просто на мить уявіть жах кожної української мами. Не забувайте нас, не забувайте про війну", - звернулася телеведуча.

Нагадаємо, телеведуча Катя Осадча чуттєво привітала Юрія Горбунова з днем народження.

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