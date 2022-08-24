Катерина Осадча та Юрій Горбунов на Каннському кінофестивалі / Фото - instagram.com

24 серпня телеведучий Юрій Горбунов відзначає свій день народження. Його дружина Катерина Осадча зворушливо привітала його в Instagram.

"Мій милий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні. Я бажаю тобі скоріше зробити таке святкове фото на честь Перемоги. Я люблю тебе", - публічно висловилася телеведуча програми "Світське життя" на адресу свого коханого. 

У коментарях шанувальники приєдналися до привітань Каті з "подвійним святом" і побажали Юрію Горбунову здоров'я і миру. 

"Спасибі тобі, моя любов", - написав Юра в коментарях. 

Також Катю підтримали Ірина Федишин, Лілія Пустовіт, Андре Тан та інші.

Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження / instagram.com
Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження / instagram.com
Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження / instagram.com

Нагадаємо, 23 серпня на День Прапора України Катерина Осадча показала рідкісне фото з дорослим сином

Також УНІАН писав, що в серпні цього року Катя Осадча вперше показала молодшого сина на честь його дня народження.

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