24 серпня йому виповнилося 52 роки.

24 серпня телеведучий Юрій Горбунов відзначає свій день народження. Його дружина Катерина Осадча зворушливо привітала його в Instagram.

"Мій милий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні. Я бажаю тобі скоріше зробити таке святкове фото на честь Перемоги. Я люблю тебе", - публічно висловилася телеведуча програми "Світське життя" на адресу свого коханого.

У коментарях шанувальники приєдналися до привітань Каті з "подвійним святом" і побажали Юрію Горбунову здоров'я і миру.

"Спасибі тобі, моя любов", - написав Юра в коментарях.

Також Катю підтримали Ірина Федишин, Лілія Пустовіт, Андре Тан та інші.

Нагадаємо, 23 серпня на День Прапора України Катерина Осадча показала рідкісне фото з дорослим сином.

Також УНІАН писав, що в серпні цього року Катя Осадча вперше показала молодшого сина на честь його дня народження.

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