Його 9-річна дочка та 4-річний син живуть у Канаді.

Український шоумен Володимир Остапчук розповів, як давно бачився зі своїми дітьми. Відомо, що його 9-річна дочка Емілія і 4-річний син Еван живуть в Канаді. Стосунки у Вови і його першої дружини Олени Войченко були напруженими ще до повномасштабної війни.

Зараз телеведучий зізнався, що дуже сумує за своїми дітьми, адже остання зустріч була рік тому.

"Як і всі батьки, сумую сильно! Але мені за рік пощастило побачити їх один раз наживо", - написав Остапчук.

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Зазначимо, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Остапчук разом зі своєю першою дружиною Оленою Войченко не могли знайти взаєморозуміння в питанні виховання дітей в розлученні. Тоді шоумен заявляв, що Войченко ховає від нього дітей і не дає з ними спілкуватися навіть по телефону.

Жінка виправдовувала це тим, що Остапчук нібито погано впливає на дітей і є не дуже відповідальним батьком.

Особисте життя Володимира Остапчука зараз

Він розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. У ЗМІ є інформація про те, що у телеведучого вже з'явилася нова пасія - журналістка Катерина Полтавська.

Хоча офіційно він це і не підтверджував, в соцмережах знайшли безліч підтверджень тому, що вони разом. Наприклад, і Вова, і Катя публікували знімки з однієї квартири і відпочивали в одному і тому ж місці.

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