Пара відмовилася від пишного святкування на користь скромної церемонії.

Відома модель Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста. Це вже шостий шлюб для знаменитості.

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Обранцем моделі став її охоронець Ден Хейхерст, з яким вона познайомилася на початку 2020 року.

Приватне весілля відбулося в переддень Різдва на території заміського маєтку Андерсон на острові Ванкувер.

Відзначається, що пара відмовилася від пишного святкування на користь скромної церемонії.

«Я саме там, де мені потрібно бути, - в обіймах людини, яка мене щиро любить», - розповіла Андерсон.

На питання про те, чи планують молодята проводити медовий місяць, Андерсон сказала: "Кожен день - це наш медовий місяць".

Чим відома Памела Андерсон:

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США

У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі

Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній

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Автор: УНІАН