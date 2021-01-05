Актриса показала нове фото.

Відома актриса Пенелопа Крус опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в чорному роздільному купальнику від бренду Chanel. Наверх вона накинула напівпрозорий халатик.

Варто відзначити, що у Пенелопи красива струнка фігура, за якою вона стежить. Цікаво, що Крус нечасто публікує оголені фотографії, попри всю свою витонченість.

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Автор: Діана Могилєвич