Олена Зеленська зазначила, що є риси його характеру, які стали більш гострими

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінився її чоловік за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Вона зазначила, що у Володимира Зеленського загострилися деякі риси характеру, а також він став більш сентиментальним.

"Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали більш гострими і більш важливими – це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-якій людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз, для президента нашої країни - вони дуже важливі", - зазначила Зеленська в ефірі телемарафону.

Також вона вказала, що нинішній президент України став "більш сентиментальним в якихось простих речах".

Відео дня

"Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю сім'єю, з дітьми, коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна порадувати зараз дрібничкою, яка пов'язана з дітьми. Надіслати йому фотографію сина або розповісти, що сказала дочка. І його це зараз дуже емоційно чіпляє. Раніше таким чутливим він не був", - підкреслила дружина президента.

Життя президентського подружжя в умовах війни - останні новини

Олена Зеленська у вересні відверто розповіла про життя своєї родини в умовах повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Перша леді зізналася, що на повноцінний сон у неї немає часу.

Наприкінці 2023 року Перша леді України зізналася, що вона живе з дітьми, а її чоловік постійно знаходиться на роботі, там він і живе.

Вас також можуть зацікавити новини: