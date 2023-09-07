Перша леді визнає, що її донька не може планувати майбутнє, а синові не вистачає батька.

Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про життя своєї родини в умовах повномасштабної війни, яку проти нашої країни 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Вона визнає, що якби їй поставили питання, яке є назвою всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", вона б могла дати дуже довгу відповідь.

"Це складне запитання. Можна відповісти чесно, це буде довго... А можна відповісти так, як ми відповідаємо один одному: тримаюся. Тобто вже півтора року ми не можемо бути впевнені у завтрашньому дні. У нас немає впевненості у майбутньому, за місяць, за два. У нас є величезна мрія про перемогу, але коли ми на неї дочекаємося - ми не знаємо. І це довге очікування, постійний стрес, воно дається в знаки. Тому кожен шукає розраду, ті стимули, які не дають зупинитися", - пояснила дружина президента Володимира Зеленського в інтерв'ю для BBC.

Перша леді визнала, що востаннє вона мала можливість виспатися декілька днів тому. Зеленську підтримують друзі, також вона надихається історіями українців. Кожного дня, під час трагедій та сумних подій, завжди є історія героїзму та порятунку, пояснила дружина президента. І це надихає, адже так можна побачити щось світле навіть у темному.

"Я тримаюся... Це дається в знаки для дітей, тому що невизначеність, невпевненість у тому, що буде завтра. Це не може зробити їх щасливішими. Мені боляче на це дивитися. Тому що мої діти нічого не планують. В такому віці молодь, моїй доньці 19, вони мріють про подорожі, про нові відчуття, про емоції. В неї такої можливості не має. Ми живемо не разом з чоловіком... Синові не вистачає батька. Я вірю в те, що люди виховуються не настановами, а люди виховуються, коли дивляться на приклад своїх батьків. Цього прикладу він бачить мало", - визнала Зеленська.

Перша леді не приховує, що їй та її родині бракує часу, який вони мали б проводити разом. Втім, Зеленська вірить у те, що усе буде добре.

"Мені цього не вистачає, моєму сину цього не вистачає, чоловіку. Але ми тримаємося. Ми маємо сили, емоційні та фізичні. І я впевнена, що ми витримаємо усе", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Зеленська вже розповідала, що не живе з чоловіком. Вона пояснювала, чому так сталося, а також розповідала, як проходить її звичайний день.

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