Артист вже більше півроку служить в рядах ЗСУ.

Лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ. Він мужньо захищає нашу країну від російських окупантів.

6 грудня, в День Збройних сил України, він зробив несподівану заяву про свою службу. Положинський зізнався, що не вважає себе героєм і більш ніж за півроку повномасштабної війни не вбив жодного загарбника, який прийшов на нашу землю знищувати інфраструктуру і вбивати мирне населення.

"Вже більше півроку я в ЗСУ. Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трохи. Але це класне почуття - бути частиною славної родини крутих дівчат і хлопців. Зі святом всіх, хто в ЗСУ, і всіх, хто любить ЗСУ", - написав артист на своїй сторінці в Instagram.

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Також він показав фото з бойової позиції. За його словами, на знімку він зовсім не схожий як бравого воїна.

Нагадаємо, раніше Олександр Положинський на передовій написав ліричну пісню про кохання і війну.

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