Зірка хоче стати частиною української армії.

Українська співачка Камалія народилася в родині військового, її сестра зараз служить в лавах ЗСУ. Тому і сама зірка роздумує над тим, щоб піти в армію.

У програмі ЖВЛ співачка розповіла, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення вона хотіла вступити в тероборону, але тоді її відмовила мама. Та й діти зірки були проти.

Тому тоді Камалія прийняла рішення виступати на благодійних концертах на підтримку України. Однак зараз вона серйозно замислюється над тим, щоб вступити до лав Збройних сил України:

"У мене дуже велике оточення військових. І сестра в ЗСУ. Я дочка військового. Я виросла, можна сказати, на полігоні. Мені військові зараз кажуть, що те, що я роблю для України, тим би я і займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз про це думаю".

А ось чоловік співачки, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур не проти, щоб його дружина пішла в армію, бо там вона може принести користь, і необов'язково їй воювати на лінії фронту.

"В армії ж не тільки воюють на передовій. Там же є тисяча інших посад. Це не тільки гвинтівка і вперед. Тому якщо десь в тилу допомогти армії, чому ні?" - сказав Захур.

Нагадаємо, раніше найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'я.

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