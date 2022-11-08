Камалія заявила, що зараз переживає фінансові труднощі.

Дружина пакистанського мільйонера і українська співачка Камалія розповіла, що війна вплинула на фінансове становище її сім'ї.

У програмі ЖВЛ зірка зізналася, що її чоловік Мохаммад Захур став менше працювати, тому заробітку у нього зараз практично немає.

"Вважайте, що бізнесу практично немає. Всі офісні центри порожні, заводи працюють на 30-40% потужності. І він не буде працювати, поки війна не закінчиться", - додав чоловік співачки.

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Камалія поскаржилася, що зараз їй доводиться економити. Крім того, що бізнес чоловіка зараз "на паузі", так і у неї ще немає концертів. З початку повномасштабного російського вторгнення вона виступає тільки на благодійних заходах, де збирає гроші для нашої країни.

"Доводиться економити. Ми не ходимо так зараз часто в якісь ресторани дорогі... Немає настрою. Чоловікові важко, і у мене зараз немає комерційних концертів, тільки благодійні, все йде до фонду, все йде на допомогу. Тому зараз не до розкоші", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Камалія поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона повідомила, що привезла дітей в Україну. За словами виконавиці, вони давно мріяли про те, щоб побувати вдома.

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