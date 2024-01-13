Співачку схиляли публічно підтримати війну та виступу перед окупантами. Втім, сторони зійшлися на простіших умовах.

Співачка родом з Черкас Анна Асті (Asti) могла піти на угоду з Кремлем, аби реабілітувати репутацію після участі в "голій вечірці" блогерки Насті Івлєєвої.

Як повідомляє OBOZ.UA з посиланням на інсайдера, зрадниця Анна Асті могла в дечому поступитися, щоб її реабілітуватися. Йшлося навіть про публічну підтримку війни та виступ для окупантів. Втім, сторони зійшлися на значно простіших умовах.

Комунікацією між Асті та Кремлем займався чоловік артистки Станіслав Юркін. Йому начебто вдалося домовитися, що зірці не перекриватимуть повітря. За це вона зобовʼязалася по першому ж запиту перших обличь Кремля та їхніх родичів виступати безкоштовно, зсуваючи будь-які заплановані заходи. Також її можуть примусити інтегрувати політичну та воєнну повістку на своїх концертах.

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Однак на є ще один інструмент для шантажу Анни. За даними інсайдера видання, її шантажують російським паспортом, який співачка нібито отримала за спрощеною схемою, не віддавши український.

"Після "голої" вечірки співачці дісталося дуже сильно від кремлівців, які відповідають за інформаційну повістку. Державні органи взялись за перевірку російського громадянства Асті, яке вона отримала зовсім нещодавно. Там є що приховувати, адже процедура була спрощеною як для медійної людини. Водночас Асті потайки український паспорт зберегла. З ним їй легко літати в улюблені Штати", - розповів інсайдер.

Крім того, інформоване джерело пророкує Асті славу, гроші та привілегії, які раніше отримувала зрадниця Лоліта Мілявська, якщо співачка сухняно виконуватиме вказівки Кремля.

"Гола вечірка" Івлєєвої - що відомо

Нещодавно Настя Івлєєва влаштувала в Москві "голу вечірку", на яку покликала відомих путіністів - Миколу Баскова, Анну Асті, Діму Білана, Лоліту та інших.

Вони буквально влаштували шабаш в той час, як окупанти вбивають українців.

Варто відзначити, що карма вже почала наздоганяти росіян. Наприклад, Івлєєву можуть посадити за ґрати до п'яти років. Також відомо, що у неї в офісі вже пройшли обшуки. Після цього дівчина вирішила натиснути на жалість і показати свої крокодилячі сльози.

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