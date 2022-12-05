Артистка обдарувала журналістів презирливим поглядом.

Щось недобре коїться з російськими артистами останнім часом. Цього разу дивною поведінкою відзначилася співачка Поліна Гагаріна.

Виконавиця брала участь у зйомках новорічного концерту "Пісня року 2022", який проходив у московському палаці спорту "Мегаспорт". Ось тільки Гагаріну явно не радувало наближення свята.

Артистка вийшла до журналістів з кам'яним обличчям, а прохання посміхнутися просто проігнорувала. Замість приємної та легкої посмішки вона обдарувала присутніх презирливим поглядом та дивною гримасою. Що так сильно засмутило або спантеличило виконавицю - невідомо.

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Ставлення Поліни Гагаріної до війни в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Поліна Гагаріна, як і всі артисти-путіністи, підтримувала війну проти українців. Крім того, артистка взяла участь у концерті до восьмої річниці тимчасової окупації півострова Криму.

Варто відзначити, що виконавиця в Лужниках виконала пісню, яка в 2012 році стала саундтреком до фільму "Севастополь" про події Другої світової війни.

Прихільність Кремлю зіграла з Гагаріною злий жарт. Російська співачка планувала виступити в Алма-Аті 14 лютого 2023 року, але концерт скасували.

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