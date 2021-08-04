Євген Гончаренко залишається в реанімації в комі без права на відвідування.

Побитий у центрі Києва учасник танцювальної трупи Наді Дорофєєвої все ще знаходиться в комі, тому його друзі та рідні почали збирати гроші на лікування і подальшу реабілітацію хлопця.

Про це повідомила в Instagram подруга побитого Євгена Гончаренка, Марія.

"Зараз Женя знаходиться в реанімації в комі без права на відвідування. Лікарі не дають жодної конкретної інформації, ведеться спостереження за станом. Раніше була зроблена трепанація черепа. Відомо, що Женя на цей момент у важкому стані, закрита черепно-мозкова травма", - пише користувач m__ashera.

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"Женя все ще знаходиться в медикаментозній комі. Вся команда, друзі, близькі та всі небайдужі люди тримаємо кулаки та віримо в краще", - написала у своєму Instagram Надя Дорофєєва.

Інцидент з танцюристом Наді Дорофєєвої

Євгена Гончаренка побили рано вранці 1 серпня біля гей-клубу "Ліфт" у Києві.

На опублікованому відео видно, як після нетривалої словесної перепалки з перехожим на вулиці, той завдав танцюристу потужного удару в голову, в результаті якого хлопець впав без почуттів.

Після госпіталізації у нього діагностували крововилив в мозок, після чого провели трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Зловмисником виявився співробітник Управління державної охорони. Суд помістив його під варту на 60 діб.

Автор: Станислав Кожемякин