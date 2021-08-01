Співачка розповіла про страшний інцидент, який стався сьогодні вночі.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що невідомий побив її танцюриста Євгена.

"Друзі, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу "Ліфт", спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому", - поділилася подробицями моторошного інциденту співачка.

Також вона додала, що є фото і свідки даної події. Заяву в поліцію вже написали.

"Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося!!! І знайти людину, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив його або впізнає на відео... це дуже допоможе", - додала Дорофєєва.

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Автор: Діана Могилєвич