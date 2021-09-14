Телеведучий тоді ще не був лисим.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував архівне фото, яке було зроблено ще 31 рік тому.

У кадрі він постав в пальто і з волоссям на голові. Відзначимо, що останні кілька років Дмитро голить голову на лисо, тому бачити його з волоссям - незвично.

"Погляд хижака", "Молодий принц", "Космос з Бригади", "Відростіть волосся назад", "Лихі дев'яності", "Дімка - невидимка", "Ви були раніше модним", "Авторитет", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

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Дмитро Гордон - український журналіст, ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона" і засновник однойменного видання.

Також Гордон є володарем двох "Золотих кнопок YouTube" за кількість передплатників, яка перевищує мільйон, на його YouTube-каналах "Дмитро Гордон" і "В гостях у Гордона". Крім того, він був депутатом Київської міської ради в період з 2014 по 2016 роки.

За свою журналістську кар'єру Гордон записав понад 1000 інтерв'ю з відомими політиками, артистами, поетами, письменниками, художниками, режисерами, громадськими діячами, спортсменами тощо.

Відомо, що у нього було чотири дружини. Від першого шлюбу у нього є 29-річний син Ростислав, від другого шлюбу - 26-річний син Дмитро, від третього шлюбу - 22-річна дочка Єлизавета і 20-річний син Лев, від четвертого шлюбу з Олесею Бацман - 9-річна дочка Санта, 5-річна дочка Аліса і 2-річна дочка Ліана.

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Автор: Діана Могилєвич