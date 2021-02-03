Джейсона Олександра заарештували за наркотики.

Колишнього чоловіка Брітні Спірс Джейсона Олександра заарештували.

Про це повідомляє Usmagazine.

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Як повідомляється, 39-річного Джейсона Олександра притягнули до кримінальної відповідальності за трьома звинуваченнями: водіння в нетверезому вигляді, незаконне використання приладдя для наркотиків і зберігання або випадковий обмін контрольованої речовини.

Він також порушив закон Теннессі, відмовившись пройти тест для визначення вмісту алкоголю в крові.

Як повідомляється, Джейсон Олександр повинен постати перед судом 30 квітня.

Нагадаємо, Брітні Спірс і Джейсон Олександр одружилися у 2004 році та розлучилися через 55 годин.

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Переклад: Катерина Лиманська