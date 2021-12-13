Сергій Соловйов помер у віці 77 років.

Радянський і російський кінорежисер Сергій Соловйов 13 грудня 2021 року помер у Москві з невідомих причин.

Про це повідомляє Telegram-канал "112".

На момент смерті режисерові фільму "Асса" (1987 рік) було всього 77 років. Поки ні родичі, ні колеги ніяк не прокоментували подію.

Варто відзначити, що Соловйов назавжди залишиться в пам'яті кіноманів, адже він створив безліч культових фільмів - "Асса", "Анна Кареніна", "Будинок під зоряним небом", "Рятувальник".

Читайте також"Голодна туса": блогера-організатора скандальної вечірки у Львові госпіталізували (фото)Сергій Соловйов відомий як режисер, у якого є своя акторська "обойма". Цілий ряд акторів знімався у нього неодноразово. Музою режисера в багатьох фільмах, починаючи з картини "Сто днів після дитинства", була Тетяна Друбич. Можна також відзначити творчі відносини з Людмилою Савельєвою, Світланою Тормаховою, Олександром Башировим, Олександром Абдуловим, Іллею Івановим, Олександром Збруєвим.

Крім того, багато років він викладав у ВДІКу на режисерському факультеті і керував режисерською та акторською майстернями. Також він був народним артистом РФ.

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Автор: Діана Могилєвич