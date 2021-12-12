Письменниці було 80 років.

Американська письменниця, сценаристка і продюсерка Енн Райс померла в суботу, 11 грудня, на 81 році життя.

Про це її син Крістофер повідомив на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Письменниця померла через ускладнення після інсульту. Її поховають у сімейному склепі на кладовищі Метейрі в Новому Орлеані. Церемонія буде приватною.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI — Anne Rice (@AnneRiceAuthor) December 12, 2021

Народжена в Новому Орлеані в 1941 році, Енн Райс (ім'я за народження Говард Аллен О'Браєн) стала всесвітньо відомою авторкою готичної фантастики: її книги розійшлися тиражем понад 150 мільйонів примірників у всьому світі.

Читайте такожЗірка "Гри престолів" виконує головну роль в новому "Інтерв'ю з вампіром"Найбільшу популярність письменниці приніс її перший роман - "Інтерв'ю з вампіром", популяризований завдяки однойменному фільму 1994 року з Томом Крузом, Бредом Піттом і Кірстен Данст у головних ролях.

Райс почала працювати над ним на початку 1970-х років, оплакуючи смерть своєї доньки Мішель, і в 1976 році книга побачила світ. Роман став першим із серії, відомої під загальною назвою "Вампірські хроніки". У 90-х Райс адаптувала його для сценарію фільму - стрічка отримала дві номінації на "Оскар" і кілька перемог на премії BAFTA.

Раніше УНІАН повідомляв, що за мотивами роману Райс "Інтерв'ю з вампіром" збираються зняти серіал.

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Автор: Катерина Комолова