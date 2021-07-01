У Львові помер відомий український музикант Тарас Ших, який здобув популярність після створення групи "Мері" з Віктором Винником.
Група проіснувала 15 років, але популярним Ших залишився і про сьогоднішній день. Друзі покійного музиканта висловили свої співчуття.
"Я не вірю, що з тобою це могло статися саме зараз! Ти стільки пройшов, але завжди залишався людиною. Світлий, добрий і завжди з жагою нових знань і відкриттів, чому Бог забирає кращих? Спочивай з миром, друже", - написала у Facebook Світлана Бурчишин.
Варто відзначити, що Тарас разом з Віктором випустили два студійні альбоми за період існування групи "Мері" - "Мерідіани" (2007) і "Війни в прямому ефірі" (2010). А також вони зняли дев'ять кліпів.
Мері - Мерідіани
Мері - Ніжно
Мері - Сестра
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