На момент смерті актору було 86 років.

Популярний американський актор Том Бауер помер 30 травня. Найвідомішими його ролями були Кетріс Віллард у серіалі "Уолтони" та прибиральник Марвін, який разом з Джоном Макклейном зупиняв злочинців у кінострічці "Міцний горішок 2".

Як пише The Hollywood Reporter, зірка пішов з життя уві сні у власному маєтку в Лос-Анджелесі. Сумну звістку виданню повідомила невістка актора – Мері Міллер.

Окрім вищезгаданих фільмів, Бауер знявся у стрічці "Ніксон" з Ентоні Хопкінсом у головній ролі. Том зіграв батька 37-го президента США. Також у його творчому доробку картина "Поганий лейтенант" 2009 року. В ній актор постав в образі батька Ніколаса Кейджа.

В молодості знаменитість не планував займатися акторством, однак його спортивна кар'єра не склалася, і тому він вирішив вступити до Американської академії драматичного мистецтва у Нью-Йорку. Також Том вивчав акторську майстерність у "Майстерні тіней Джона Кассаветіса". Пізніше він взагалі став детективом у Бостоні. Як поділилася його невістка, Бауер був засновником Бостонського репертуарного театру.

Бувши детективом у 1972 році, зірці запропонували знятися у фільмі "Основне навчання Павла Хаммела" з Аль Пачіно. Пізніше картина була нагороджена премією "Тоні". Після цього Том зрозумів, що повинен присвятити своє життя акторству і тому переїхав до Лос-Анджелесу.

У стрічці "Міцний горішок 2", яка вийшла в 1990 році, Бауер зіграв Марвіна. Він жив у підвалі міжнародного аеропорту імені Даллеса. У фільмі зображено пригоди Марвіна разом з Макклейном, які разом протистоять терористам. Останнього зіграв Брюс Вілліс.

Нагадаємо, раніше зірку серіалу Netflix знайшли мертвим у тюремній камері.

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