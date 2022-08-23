У Росії зганьбилися черговим фейком.

У Росії розганяють фейкову новину про те, що нібито померла Алла Пугачова.

На пропагандистському ресурсі "Дні.ру" з'явилася новина із заголовком: "Галкін не зміг приїхати: шанувальники несуть квіти і свічки до померлої від шостого інфаркту Пугачової".

Користувачі мережі відразу подумали, що мова йде про Примадонну, але насправді мова йшла про маму співачки Зінаїду Архиповну, і сталося це ще в 1986 році. Дійсно, жінка померла після шостого інсульту. Але автори статті не вказали конкретну людину, а лише заманили читачів гучним заголовком.

Відомо, що сама Пугачова зараз знаходиться в Латвії разом зі своїми дітьми. Нещодавно вона засвітилася в компанії своєї подруги, яка підтримала у війні Україну, Лайми Вайкуле.

А ось її чоловік Максим Галкін виступає на концертах і частину грошей передає на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, раніше російський пародист Максим Галкін дав концерт в Варшаві. Він вийшов на сцену в синьо-жовтому костюмі, кольори якого символізують прапор України.

Вас також можуть зацікавити новини: