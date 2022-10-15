Цього року стало відомо, що артист більше не є частиною MOЗGI Entertainment.

Відомий український артист Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Positiff, розповів, чому пішов з MOЗGI Entertainment. Він підкреслив, що хоч і вийшов з продюсерського центру, але підтримує з ними хороші відносини і співпрацює. Деталями виконавець поділився в інтерв'ю "Гончарова Подкаст".

"Я співпрацюю з ними як з сервісом дистрибуції. Вони зараз більше не як продюсерський центр, а сервіс для артистів. До них може звернутися будь-який артист і сказати, що йому потрібно випустити пісню. Потрібно йти далі. І такий крок зробив мене сильнішим", - сказав він.

З приводу спілкування з Потапом Positiff додав, що не перебуває з репером у сварці і практично завжди знаходиться з ним на зв'язку.

"Ми з Потапом спілкуємося завжди. Так зійшлися зірки. Так сталося, є багато причин. Все почалося ще з розпаду "Время и стекло". Я почав писати свій альбом. Тоді вже була ідея, бажання вирости і показати себе як цікавого персонажа", – пояснив Positiff.

Нагадаємо, нещодавно Positiff випустив пісню "Який ти козак", записану в дуеті із зіркою серіалу "Школа" Анною Трінчер. Публіка сприйняла її добре, навіть почали випускати Тік-Токи, але от не всі колеги оцінили творчість артистів. Наприклад, Слава Камінська обурилася і навіть поскандалила з Анною Трінчер.

Анна Трінчер & POSITIFF - Який ти козак

Раніше екс-соліст групи "Время и стекло" вже випустив сольну пісню російською мовою. Вона отримала назву "Ничего личного", і була присвячена росіянам, які вбивають мирних українців.

POSITIFF - Ничего личного

Також УНІАН писав, що Positiff заспівав проникливу дуетну пісню "Додому".

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