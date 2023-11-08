У нього почалася алергія.

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо про смерть популярного бразильського співака Дарліна Мораїса. Повідомляється, що причиною смерті став укус павука.

За даними Daily Мail, інцидент стався ще 31 жовтня. Саме в цей день артист постраждав від укусу членистоногого. Після укусу у Дарліна з'явився великий синець на обличчі, а через кілька днів і алергія.

Як розповіла дружина музиканта, її чоловік зле почувався, постійно відчував втому. Тому він вирішив звернутися за допомогою до лікарів. Медики призначили йому лікування і відправили додому.

Однак легше Мораїсу не стало. 5 листопада його госпіталізували, а вже наступного дня він помер прямо в лікарні.

Крім того, від укусу павука постраждала і його падчерка. Її стан стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів.

Чим відомий Дарлін Мораїс

Дарлін Мораїс почав займатися музикою у віці 15 років. У нього була своя група, з якою він виступав у штаті Токантінс, а також у сусідніх штатах.

Близькі артиста кажуть, що він був людиною з великою душею. Мораїс завжди допомагав усім і часто посміхався.

Відомо, що у Мораїса залишилися дружина, дочка і син.

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