Легендарному дикторові було 80 років.

Помер відомий український телеведучий та диктор новин Анатолій Васянович. Про це повідомив телевізійник Микола Канішевський із посиланням на заяву дружини диктора – Зою.

Як зазначається в дописі Канішевського на Facebook, Васянович помер у віці 80 років 1 листопада 2023 року. Він пішов з життя у німецькому місті Вісбаден.

"Люди поважного віку добре пам'ятають його як диктора Республіканського телебачення. Прийшов він на Хрещатик, 26 в середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми "Вісті". Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм", – написав Канішевський.

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Відомо, що певний час ведучий працював під псевдонімом "Анатолій Васянюк". У 1990-х роках він продовжив свій шлях уже під своїм справжнім ім'ям та прізвищем.

Що відомо про Анатолія Васяновича

Анатолій Васянович працював актором у Київському театрі ім. І. Франка. У 1976 року почалася його карʼєра на телебаченні. Глядачу він міг запамʼятатися як ведучий програм "Вісті", "День за днем", "Новини", "Актуальна камера". Також Васянович вів дитячу програму "Мультфільм на замовлення", розважальну "Пісня скликає друзів" та телевізійні концерти.

Глядачі ТРК "Київ" могли бачити Васяновича у відеоуроках, у яких він навчав людей правильної української мови. Крім того, ведучий також викладав спецкурс для дикторів в Укртелерадіопресінституті.

На телеканалах УТ-1 та НТКУ він пропрацював 32 роки. У 2008 році Васянович пішов на пенсію.

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