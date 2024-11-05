Обраниця Позитива вагітна первістком.

Популярний український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, повідомив радісну звістку в мережі. Артист та його дружина – танцівниця Юлія Сахневич – вперше стануть батьками.

Про це ексучасник гурту "Время и Стекло" розповів на своїй сторінці в Instagram. Подружжя опублікувало зворушливі чорно-білі кадри, на яких продемонстрували новий статус Сахневич. Зокрема, пара влаштувала фотосесію у студії та позувала на камеру в ніжних обіймах.

На фото помітно, що в Юлії вже доволі округлий животик. Саме хореографиня поки що не розкриває, на якому вона терміні вагітності, однак, ймовірно, закохані тривалий час приховували цю новину від шанувальників.

"Завантаження...", – написали англійською під романтичними знімками майбутні батьки.

Знаменитості також опублікували відео, на якому показалися на березі водойми. На тлі грала пісня у виконанні Позитива, ймовірно, днями відбудеться прем'єра нового трека артиста. В композиції виконавець співає про кохання та стосунки пари.

У коментарях під дописом зірок їхні підписники були приємно здивовані новиною про майбутнє поповнення в родині та привітали Сахневич і Позитива:

"Ура! Вітаю", – Слава Дьомін

"Вогонь", – Юрій Ткач

"Вітаю" – Аліна Доротюк

"Найкрутіша новина! Це надзвичайний новий етап життя! Здоров’я міцного! Радіємо за вас!"

До слова, співак та танцівниця перебувають у стосунках вже понад три роки. Закохані познайомилися на проєкті "Танці з зірками", де Юлія стала партнеркою артиста. Побралися закохані рік тому.

Нагадаємо, раніше кохана Позитива вперше публічно звернулася до нього. Юлія опублікувала спільне фото та привітала чоловіка з днем народження

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