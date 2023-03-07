Фанатка домашніх пологів стала матір'ю в четвертий раз.

Скандальна 27-річна блогерка Соня Стужук, яка зрадила Україну і відреклася від своєї Батьківщини, народила четверту дитину. Пологи вона назвала швидкими і легкими.

У Стужук народилася дочка. Вона показала фото з новонародженою і розповіла про подію в своєму Telegram (сторінка зрадниці в Instagram не відображається для українців)

"О 3:55 до нас прийшла Васенька. Одночасно мої найшвидші і найлегші пологи, і найнезрозуміліші якісь вийшли. Пізніше розповім, поки відпочиваю і продовжую вмирати від триваючих переймів",- написала блогерка.

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Відомо, що Стужук є фанаткою домашніх пологів. Тільки одна її дитина (син Давид) з'явилася на світ в пологовому будинку. Двох дочок (Лоліту і Олівію) вона народжувала вдома. Третю дочку, яка з'явилася на світ сьогодні, вона також народжувала вдома. Судячи з фоту, все сталося в басейні.

Блогерка розповідала, що готувалася до цієї події, вона не хотіла запрошувати акушерів і навіть відмовилася від доули.

Свою четверту дитину Стужук народила від бойфренда Антона Левданського. З ним блогерка живе в Ризі. До цього вона була в шлюбі з Дмитром Стужуком, від нього вона народила трьох дітей. Блогер помер від коронавірусу в 2020 році, на той момент пара вже розлучалася.

Що Соня Стужук говорить про повномасштабну війну

Скандальна блогерка, яка жила в Києві, виїхала з України в перші дні повномасштабної війни, яку почала РФ. Однак Стужук не наважилася прямо виступити проти країни-агресора. Блогерка, яка роками розповідала про позитивну енергію, побоялася втратити свою аудиторію, більша частина якої з РФ.

Лише на четвертий тиждень повномасштабної війни Стужук вирішила висловитися. Однак вона згадала Росію як країну, яка розпочала війну. Тоді Стужук заявила, що не бачить сенсу звертатися до росіян, тому що "десь нам за нас все вирішили".

Восени, коли на Кримському мосту сталася "бавовна", блогерка заявила, що її це не радує. Більше того, Стужук стверджувала, що нібито через це РФ бомбить Київ. "Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям або руйнувань У інших. Значить, ви точно не за мир", - заявила зрадниця. Незабаром вона публічно відреклася від України. Стужук заявила, що не повернеться на батьківщину.

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