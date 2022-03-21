Софія не бачить сенсу звертатися до російської аудиторії.

Блогерка-мільйонниця Софія Стужук на четвертий тиждень ворожого вторгнення вирішила висловитися про війну, але не згадала Росію як країну, що розв'язала бойові дії проти її Батьківщини.

Своїм підписникам в Instagram вона поскаржилася, що ніколи б не подумала про "справжню війну" в XXI столітті.

Стужук зазначила, що щиро любить Україну і Київ, але навмисне уникала в перші дні писати про напад Росії: "Я з перших днів відмовилася піддаватися екстремізму і божевільним агресії, ненависті, які, звичайно, частково виправдані в такій ситуації...".

Також Софія розповіла, що її нібито "штовхали" звернутися до росіян, але вона не бачить в цьому сенсу. Понад те, українка вирішила не згадувати країну-агресора, обмежившись "комусь там", "десь там" та ін.

"Мене "штовхали", щоб я зверталася до своєї російської аудиторії. А з чим? Весь світ кричить. Всі країни кричать. Президенти, знаменитості. Знає і просить весь світ. Але все триває. Тому що "десь там" так за нас вирішили. Тому що "комусь там" життя людей - розмінні монети для досягнення якихось "глобальних цілей", - заявила Стужук.

Блогерка відповіла, що через війну їй довелося покинути свій дім та Україну: "Я з дітками в чужій країні, в чужому місті, в чужому будинку. Практично без усього, що я любила. Без можливості обійняти маму. І кожен день плачу. Як і вся Україна".

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