Зрадниця Стужук заявила, що не можна бути за мир і радіти підриву Кримського мосту.

Українська блогерка Софія Стужук, яка від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не сказала, що Росія бомбить Україну, знайшла безглузде пояснення сьогоднішнім вибухам у Києві.

В інста-сторіз вона опублікувала пост блогера, який пише про те, що Росія почала обстрілювати українські міста та мирне населення після того, як українці пораділи вибуху на Кримському мосту. За його словами, саме так працюють енергоінформаційні структури.

До речі, Стужук погодилася з думкою блогера, попри те, що окупанти бомбардують її рідне місто – Київ.

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"Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям чи руйнуванням у інших. Отже, ви точно не за мир", - написала Стужук.

Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Довгий час від початку війни в Україні Софія Стужук мовчала про те, що відбувається на її батьківщині. Свою поведінку вона виправдовувала тим, що не розуміється на політиці.

Пізніше вона таки висловилася про війну, сказавши, що щиро любить Україну та Київ, але що навмисне уникала в перші дні писати про напад Росії: "Я з перших днів відмовилася піддаватися екстремізму та божевільній агресії та ненависті, які, звичайно, частково виправдані в такій ситуації".

За таку позицію щодо війни її внесли до "чорного списку" знаменитостей. При цьому сама Стужук нічого конкретного щодо цього не сказала. Вона лише написала у соцмережах: "Нічого. Весна покаже".

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