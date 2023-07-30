Співака намагалися переманити, проте він відмовився.

Український артист Андрій Данилко, який відправився в Латвію на фестиваль у Юрмалі, розповів, як його намагалися "обробити" в РФ. Його запрошували, вмовляли знову почати ходити на російські шоу і давати концерти. В інтерв'ю для YouTube-каналу "І грянув Грем" артист зазначив, що до повномасштабної війни йому надходило чимало таких пропозицій.

"Андрію, давайте повернемо вас у шоу-бізнес. Давайте, скільки це коштує?"- згадує артист слова росіян, які дошкуляли йому своїми дзвінками.

Однак Данилко завжди відмовлявся від таких пропозицій. Йому пропонували мільйони, росіяни називали величезні суми. Однак вони одразу ж змінювалися у голосі, коли розуміли, що не зможуть підкупити артиста.

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Співак вважає, що все це робилося не просто так. За словами Данилка, його "обробляли" і намагалися спровокувати, хотіли обманом змусити назвати ціну своєї принциповості. Артист думає, що росіяни сподівалися отримати на нього "компромат", щоб потім зруйнувати його кар'єру в Україні. Однак він відразу все це зрозумів.

"Я відчув. Був перший дзвінок... Я в Ізраїлі. Телефонує московський номер. Це був 2021 рік. Це був "Перший канал", якась дівчинка каже: "Андрію, куди ви зникли?". Та мене ж забороняють там на кожному розі! Якось дивно вони всі скучили за мною... Я відчув підступ, що мене якось обробляють", - зазначив Данилко.

Що Андрій Данилко говорить про Росію

Артист відкрито засуджує путінський режим і війну в Україні. Через це його намагаються "заборонити" в РФ. Російські ЗМІ вигадують фейки про Данилка, приписуючи йому хвороби і проблеми. Нещодавно артист жорстко принизив "Червону шапочку" Поплавську, яка говорила про нього гидоту.

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