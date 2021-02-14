Перша дитина народилася у пари в 2019 році.

Герцог і герцогиня Сассекські чекають на другу дитину.

Читайте такожНікіта Добринін і вагітна Даша Квіткова розповіли, хто у них народитисяПро це пише BBC, з посиланням на представника пари.

Пара поділилася чорно-білою фотографією, на якій Гаррі кладе руку на голову вагітної Меган.

"Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають другу дитину", - сказав представник Гаррі та Меган.

Інші новини про життя принца Гаррі та Меган Маркл

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновська