Меган і Гаррі одружилися у 2018 році / Фото: REUTERS
Герцог і герцогиня Сассекські чекають на другу дитину.
Читайте такожНікіта Добринін і вагітна Даша Квіткова розповіли, хто у них народитисяПро це пише BBC, з посиланням на представника пари.
Пара поділилася чорно-білою фотографією, на якій Гаррі кладе руку на голову вагітної Меган.
"Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають другу дитину", - сказав представник Гаррі та Меган.
фото HARRIMAN
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