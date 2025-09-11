'Поворотний момент': принц Гаррі вперше за 19 місяців зустрівся з королем Чарльзом III

Востаннє герцог Сассекський бачив свого батька в лютому 2024 року.

Увечері в середу, 10 вересня, принц Гаррі вперше за 19 місяців зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Як пише The Telegraph, вони провели разом 54 хвилини за "приватним чаєм" у Кларенс-хаусі, лондонській резиденції монарха.

Зазначається, що зустріч відбулася напередодні повернення принца Гаррі до Каліфорнії після візиту до Великої Британії, пов'язаного з благодійними проектами. Після чаювання герцог Сассекський відвідав захід Invictus Games у Лондоні.

"Ця зустріч, нехай і коротка, стане поворотним моментом у їхніх стосунках. Герцог не приховував свого бажання помиритися з королем, але його численні судові позови і схильність відкрито висловлювати свої почуття по телебаченню тому не сприяли", - ідеться в статті.

Як відомо, герцог востаннє бачив свого батька особисто в лютому 2024 року під час вимушеної поїздки до Великої Британії після того, як у короля діагностували рак.

Також вказується, що візит принца Гаррі цього тижня збігся з низкою публічних заходів його брата, принца Уельського, проте вони, залишаючись далеко один від одного, так і не зустрілися.

Водночас, за даними видання, Гаррі знайшов час, щоб особисто відвідати могилу покійної королеви Єлизавети II в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Палац дав йому на це спеціальний дозвіл після прибуття в Лондон.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що принц Вільям планує "відрізати" Гаррі від монархії, коли стане королем.

