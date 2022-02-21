Зірка зізналася, що для участі у нацвідборі необхідна чиста репутація.

Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч була однією із трьох суддів нацвідбору на Євробачення 2022, вперше прокоментувала скандал навколо переможниці Аліни Паш. Зірка зазначила, що неприємностей можна було уникнути.

Про це вона розповіла Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

"Такого бруду нема в жодній країні. Я прошу - припиніть це. Ми виглядаємо погано, я виглядаю погано. Це ж можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть і перевіряйте всіх. Не потрібно потім дивуватися. Я нікому не вірю", - зазначила Кароль.

Співачка запевнила, що спілкувалася із організаторами нацвідбору щодо перевірки усіх учасників. Ба більше, перед ефіром вона запитала, чи достатньо ретельно перевірили Аліну Паш.

Кароль запевнили, що біографії усіх учасників перевірили, тому "сюрпризів" не виникне.

"Моє внутрішнє відчуття говорило, що буде скандал. Вона у мене брала участь в "Молодій крові". Я її реально поважаю як виконавицю, але нацвідбір - це тонка структура", - підкреслила Тіна.

Кароль зазначила, що для нацвідбору треба "мати кришталево чисту репутацію". Водночас співачка не проти, щоб Україну на Євробаченні 2022 представляв гурт Kalush Orchestra.

Скандал на нацвідборі Євробачення 2022 - що відомо

12 лютого Аліна Паш здобула перемогу у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022. Не обійшлося без скандалів. З'ясувалося, що співачку в 2019 році внесли в базу сайту "Миротворець". Причина полягала в тому, що співачка нібито незаконно відвідувала Крим.

Після цього Аліна Паш відреагувала на скандал навколо Євробачення. Вона надала докази того, що вона відвідувала окупований Крим законно, через український кордон. Але згодом співачку звинуватили в підробці довідки про поїздку до Криму.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що група підпише з "Суспільним" договір і заявить про свою участь у "Євробаченні" від України.

Вас також можуть зацікавити новини: